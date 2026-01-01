Feuerwache 5, bitte kommen! – Münchens Feuerwehr im Einsatz
Feuerwache 5, bitte kommen! – Münchens Feuerwehr im Einsatz
Retten, löschen, bergen, schützen - Alltag für Feuerwehrmänner und -Frauen in Deutschland. Rund um die Uhr sind auch die Kräfte der Feuerwache 5 in München-Ramersdorf im Einsatz. Ob Brand oder Verkehrsunfall, Wasserrettung oder das Bergen von Verstorbenen - schrillt der Alarm, müssen die Einsatzkräfte alles stehen und liegen lassen, um sich auf schnellstem Wege zum Einsatzort zu begeben. Unter ihnen der langjährige Brandinspektor Bernhard Konopka und sein junger Kollege Peter Breit, der noch in der Probezeit ist. Wie schlägt sich der Berufsneuling an der Seite des erfahrenen Kollegen? Die Focus TV Reportage über den harten und anspruchsvollen Job, die oft unter Lebensgefahr und mit viel Leidenschaft ihrer Berufung nachgehen.__Hilfe bei Suizidgedanken:Wenn Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie – auch anonym – mit anderen Menschen über Ihre Gedanken sprechen können.Das geht telefonisch, im Chat, per Mail oder persönlich.Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222. Per Mail und Chat erreichen Sie die Telefonseelsorge unter https://www.telefonseelsorge.de/Der Kontakt zur Telefonseelsorge ist nicht nur kostenfrei, er taucht auch nicht auf der Telefonrechnung auf.