Fiat Multipla | Vom Familienvan zum Rennmonster?!??
30 Min.Ab 12
Es hat bescheuert angefangen, jetzt wird es allerdings ernst! Nachdem unser Fiat Multipla das massgefertigte KW-Fahrwerk bekommen hat, gibt’s jetzt das bislang größte Upgrade im Video! Unser Ziel? Rennstrecken-Niveau! Deshalb testen wir erstmal den Status quo: Wie schnell ist der Multipla aktuell? Antwort darauf gibt es bei einer schnellen Runde und einem Beschleunigungstest in Mendig! Beim nächsten Update geht’s dann ans Eingemachte!
