Field of Blood - Labyrinth des Schreckens
Field of Blood - Labyrinth des Schreckens
Halloween in einer abgelegenen Gegend der USA: Vier junge Freunde nehmen an einer exklusiven Halloween-Attraktion teil – einem riesigen Maislabyrinth, das mit Schockeffekten, Masken und angeblichen Schauspielern lockt. Ein hohes Preisgeld winkt denen, die den Irrgarten innerhalb einer bestimmten Zeit durchqueren. Doch je tiefer die Gruppe vordringt, desto deutlicher wird, dass hier etwas nicht stimmt. Was zunächst wie ein makaberer Spaß wirkt, entpuppt sich als tödliches Spiel. Die „Darsteller“ sind keine harmlosen Erschrecker, sondern Mitglieder einer sadistischen Familie, die das Labyrinth als Schauplatz für grausame Experimente nutzt. Angst wird zur Ware, Menschenleben zum Rohstoff. Schon bald kämpfen die Freunde nicht mehr um den Sieg, sondern ums nackte Überleben.