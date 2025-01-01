Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fiesta del Carmen - Marline auf den Kanaren

Fiesta del Carmen - Marline auf den Kanaren

35 Min.Ab 12
Just Fishing35 Min.Ab 12
Just Fishing
Fiesta del Carmen - Marline auf den Kanaren

Fiesta del Carmen - Marline auf den Kanaren

Auf Einladung besuchte Peter Wahl seinen Freund Erich Grohe auf Gran Canaria, um gemeinsam den großen Räubern nachzustellen. Wochenlang waren die Gewässer vor Gran Canaria fischleer, doch plötzlich gab es Unmengen von Sardinen, Delfinen und tonnenschweren Finnwale. Da waren natürlich die Schwerträger ebenfalls nicht mehr weit entfernt. Zum gleichen Zeitpunkt war Peters Flieger im Anflug.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:
DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Datari Outdoor Bücher UG