Final Score

Kabel Eins CLASSICS101 Min.Ab 16
Final Score

Dave Bautista spielt in diesem explosiven Actionthriller einen mutigen Einzelkämpfer: Der Ex-Soldat Michael besucht mit einem ihm anvertrauten jungen Mädchen ein Fußballspiel mit mehreren Zehntausend Fans. Plötzlich stürmen schwer bewaffnete Terroristen das Stadion und jeder Besucher muss um sein Leben fürchten. Michael zieht alle Register, um die Verbrecher aufzuhalten.

Genre:
Action, Thriller
Produktion:
GB, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Wild Bunch Germany GmbH