Finding Love in Mountain View

Margaret Garvey arbeitet als Architektin in San Francisco, als eine Nachricht ihr Leben schlagartig verändert: Ihre verstorbene Cousine überträgt ihr das Sorgerecht für deren zwei Kinder, Sammie und Joel, die in dem beschaulichen Ort Mountain View leben. Dort begegnet sie ihrer Jugendliebe Andrew, der sie zurückerobern möchte. Margaret muss sich entscheiden, ob sie ihrem neuen Leben und einer neuen (alten) Liebe in Mountain View eine Chance geben will.

Genre:
Romanze
Produktion:
US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© OneGate Media GmbH