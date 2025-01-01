Finsterworld
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Finsterworld
Sandra Hüller und Corinna Harfouch in einer bösen Satire vor surrealer Kulisse: Seltsame Dinge gehen vor sich, in einem Ort, der wie aus einem Märchenbuch zu sein scheint: Polizisten tragen Bärenfell, Kinder laufen in Uniform durch stets sonnige Tage. In diesem vermeintlichen Paradies lauert jedoch eine finstere Bedrohung, die nach und nach immer mehr Form annimmt.
Genre:Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH