Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Finsterworld

Finsterworld

92 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS92 Min.Ab 12
Joyn Plus
Kabel Eins CLASSICS
Finsterworld

Finsterworld

Sandra Hüller und Corinna Harfouch in einer bösen Satire vor surrealer Kulisse: Seltsame Dinge gehen vor sich, in einem Ort, der wie aus einem Märchenbuch zu sein scheint: Polizisten tragen Bärenfell, Kinder laufen in Uniform durch stets sonnige Tage. In diesem vermeintlichen Paradies lauert jedoch eine finstere Bedrohung, die nach und nach immer mehr Form annimmt.

Genre:
Drama
Produktion:
DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Wild Bunch Germany GmbH