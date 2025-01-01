First Light - Die Auserwählte
First Light - Die Auserwählte
Nachdem Schülerin Alex (Stefanie Scott) eine Begegnung mit mysteriösen Himmelskörpern hatte, verändert sich ihr Leben schlagartig. Plötzlich steht sie mit ihrem Freund Sean (Théodore Pellerin) im Zentrum eines völlig neuen Phänomens: die erste extraterrestrische Kontaktaufnahme. Die Ereignisse überschlagen sich und beide müssen vor der Polizei, einer geheimen Staatsmacht und sogar ihren eigenen Familien fliehen.
Genre:Science Fiction, Thriller
Produktion:Canada, 2018
12
