First Light - Die Auserwählte

91 Min.Ab 12
Netzkino91 Min.Ab 12
Netzkino
First Light - Die Auserwählte

Nachdem Schülerin Alex (Stefanie Scott) eine Begegnung mit mysteriösen Himmelskörpern hatte, verändert sich ihr Leben schlagartig. Plötzlich steht sie mit ihrem Freund Sean (Théodore Pellerin) im Zentrum eines völlig neuen Phänomens: die erste extraterrestrische Kontaktaufnahme. Die Ereignisse überschlagen sich und beide müssen vor der Polizei, einer geheimen Staatsmacht und sogar ihren eigenen Familien fliehen.

Genre:
Science Fiction, Thriller
Produktion:
Canada, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH