Fixing Up Christmas
87 Min.Ab 0
Als Partyplanerin ist Holly mit allen Wassern gewaschen. Sie gilt als Spezialistin für schwierige Kunden - genau die Richtige für Theo: Der junge Unternehmer braucht dringend Hilfe. Er muss die diesjährige Weihnachtsfeier ausrichten. Gelingt es ihm nicht, den Bürgermeister zu beeindrucken, droht seiner Firma der Ruin. Holly ist voll in Ihrem Element. Bald hat Sie nicht nur die bevorstehende Feier fest im Griff.
Genre:Feiertag, Romantische Komödie
Produktion:CA, US, 2021
Altersfreigabe:
