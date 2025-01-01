Flaschendrehen
92 Min.Ab 12
Flaschendrehen
Die Innenarchitektin Gretchen Fingerhut ist eine lebenslustige Powerfrau mit klaren Prinzipien: Bei ihr steht die Karriere ganz oben auf der Prioritätenliste. Mit ihrer besten Freundin, der bodenständigen Sarah Berger, gründet sie ihre eigene Firma für Innendesign - und schon bald winkt der erste Großauftrag: Das Duo soll dem alteingesessenen Kaffeehaus "Hansen" ein modernes Gesicht verpassen. Allerdings gibt es noch einen Konkurrenten: den äußerst attraktiven Clemens Vogelmann! Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
