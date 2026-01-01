Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Flaschendrehen

Flaschendrehen

92 Min.Ab 12
SAT.1 emotions92 Min.Ab 12
Joyn+
SAT.1 emotions

Flaschendrehen

Die Innenarchitektin Gretchen Fingerhut ist eine lebenslustige Powerfrau mit klaren Prinzipien: Bei ihr steht die Karriere ganz oben auf der Prioritätenliste. Mit ihrer besten Freundin, der bodenständigen Sarah Berger, gründet sie ihre eigene Firma für Innendesign - und schon bald winkt der erste Großauftrag: Das Duo soll dem alteingesessenen Kaffeehaus "Hansen" ein modernes Gesicht verpassen. Allerdings gibt es noch einen Konkurrenten: den äußerst attraktiven Clemens Vogelmann!

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Zeitsprung Entertainment GmbH