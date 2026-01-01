Fliegende Hufe
Fliegende Hufe
Der skrupellose Hagen fängt heimlich wilde Pferde in einem streng geschützten Gebiet ein. Angeführt wird die Herde von einem stolzen weißen Hengst, den Hagen unbedingt besitzen will. Der junge Danny Saunders gelingt es, das Tier einzufangen – doch dabei kommt es zu einem Kampf, bei dem der Hengst Hagens Stute tötet. Besessen davon, den wertvollen Hengst zu bekommen, setzt Hagen alles daran, ihn in seine Gewalt zu bringen. Als Danny beim Versuch, das Pferd zu zähmen, schwer verletzt wird, trifft seine Mutter aus Sorge eine folgenschwere Entscheidung: Sie übergibt den Hengst an Hagen. Für Danny bricht eine Welt zusammen. Verzweifelt läuft er davon, um wieder bei dem Tier zu sein. Seine Mutter folgt ihm, doch als beide Hagens geheime Machenschaften aufdecken, geraten sie selbst in große Gefahr. Gefangen in den Händen des Verbrechers beginnt für sie ein dramatischer Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit.