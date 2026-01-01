Flirtcamp
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Flirtcamp
Katja und Mike betreiben ein Flirtcamp in Marokko - genau das richtige Geburtstagsgeschenk für Nina. Sie hat seit der Scheidung von Hajo nichts mehr für die Männerwelt übrig. Als sie sich tatsächlich auf das Abenteuer einlässt, trifft sie im Camp prompt auf Hajo! Und auch die anderen Teilnehmer haben anfangs ihre Differenzen. Die ungewöhnlichen Methoden von Katja und Mike scheinen erst zu fruchten, als die Gruppe in der marokkanischen Wüste in eine recht prekäre Situation gerät.
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Ninety Minute Film GmbH