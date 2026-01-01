Flitterwochen im Treppenhaus
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Flitterwochen im Treppenhaus
Kim Garben glaubt nicht mehr an die große Liebe, stattdessen will die gelernte Apothekerin jetzt ihren Traum verwirklichen und Schriftstellerin werden. Sie zieht nach Köln, doch der Erfolg stellt sich nicht ein - bis die Verlegerin Anne Hausen anruft. Sie braucht noch eine Herzschmerzgeschichte als Fortsetzungsroman für ihre Zeitung. Kim zögert: Sie hasst Herzschmerzgeschichten! Angespornt von ihrer Freundin Ruth nimmt sie den Auftrag dennoch an - und verzweifelt fast, weil ihr nichts einfällt. Ruth weiß Rat: Warum nimmt Kim nicht ihren liebeskranken Nachbarn Ludger als Vorbild für ihre Geschichte? ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1