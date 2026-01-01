Zum Inhalt springenBarrierefrei
Flood - Eine Stadt versinkt

Planet Movies195 Min.Ab 12
Als ein heftiger Sturm vom Atlantischen Ozean heranzieht, löst er eine gewaltige Flutwelle aus, die gnadenlos die englische Ostküste entlang bis in die Themsemündung strömt. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann London überflutet wird. Marineingenieur Rob (Robert Carlyle aus Trainspotting) versucht, seine Familie zu retten, und die Stadt vor einer großen Katastrophe zu bewahren.

Action, Drama, Thriller
12
© Tiberius Film