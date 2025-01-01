Florida - Redfish & Co. in Panama City, Apalachicola & St. Pete
49 Min.Ab 12
Panama City, Apalachicola und St. Pete liegen an der ¿Forgotten Coast¿ im Nordwesten Floridas. Kaum ein Deutscher hat bisher von diesen Städten gehört, geschweige denn diese Orte besucht. Bei einer ausgedehnten Tour entlang dieser Küste entdeckte Peter Wahl für sich das anglerische Potenzial dieses interessanten Landstriches.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:de, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Datari Outdoor Bücher UG