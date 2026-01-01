Floridas Bombenleger: Krieg gegen das FBI | True Crime Doku
52 Min.Ab 16
In den 1980er-Jahren zählen die Kokaineinfuhren aus Florida zu den höchsten im Land. Die regionalen Gebiete werden mit Einschüchterung und Mord unterdrückt. Ein Dealer setzt alles daran, FBI-Agenten daran zu hindern, einen Fall gegen ihn aufzubauen, und nimmt dabei die Regierung selbst ins Visier. Dies ist die Geschichte des Drogendealers Jeff Matthews, der den einzigen Bombenanschlag auf ein DEA-Büro auf amerikanischem Boden verübt. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16
