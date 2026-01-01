Flotte Jungs auf Zombiejagd
76 Min.Ab 16
Lou und Doc nutzen ihr vom Mafiosi Vito gesponsertes Beerdigungsinstitut heimlich, um an einem Serum zu arbeiten, das Tote wieder ins Leben zurückholt. Da Vito Zweifel an der Rechtschaffenheit des Unternehmens kommen, schleust er seine Neffen Freddie und Vincent ein. Die finden bald Geschmack an den Experimenten. Dem toten Mafiavorstand Don Carlo wird versehentlich ein falsches Serum verabreicht, worauf er zur mordenden Bestie wird. Nun gilt es, seine Opfer zu reaktivieren und den Don rechtzeitig zu seiner Beerdigung ein zweites Mal sterben zu lassen. Der Plan missglückt, der Don hat Glück im Unglück und lebt in alter Frische weiter.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH