Fluch, Gold und Galeonen: Zwei Schatzsuchen, die Geschichte schrieben
103 Min.Ab 12
Schatzsucher Mel ist geradezu besessen von der verschollenen spanischen Galeone "Our Lady of Atocha". Als das Schiff einst vor der Küste Floridas sank, war es mit märchenhaften Schätzen beladen. Ob es ihm gelingen wird, ihn zu finden? Die Legende von Superstition Mountain ist die wohl bekannteste Geschichte über verlorenes Gold im Wilden Westen. Viele Männer verloren ihr Leben bei der Suche nach dem Gold. Fünf mutige Abenteurer machen sich nun erneut auf, um den Fluch zu besiegen und den dort vermuteten Goldschatz endlich bergen zu können.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Mystery
Altersfreigabe:
12
