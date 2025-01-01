Flucht aus Pretoria
102 Min.Ab 12
Flucht aus Pretoria
Daniel Radcliffe und Daniel Webber in einem auf wahren Begebenheiten beruhenden Thriller von Francis Annan: Tim Jenkin ist Aktivist und setzt sich gegen die Apartheid ein. Als der Freiheitskämpfer zusammen mit Stephen beim Verteilen von verbotenen Flugblättern erwischt wird, landen beide im Gefängnis. Schnell ist klar, dass sie dort nicht bleiben wollen. Die Männer planen ihren Ausbruch. Dafür fertigen sie Holzschlüssel an, die ihnen den Weg in die Freiheit ermöglichen sollen.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:GB, 2020
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH