Flugzeugabstürze über dem Nevada Dreieck
An einem Sonntagmorgen im Jahr 2007 startet der weltbekannte Pilot und Multimillionär Steve Fossett zu einem Flug und verschwindet spurlos. Die größte je angestrengte Such- und Rettungsmission in Friedenszeiten wird angestoßen, doch die Welt steht vor einem unheimlichen Rätsel. Schon über 2000 Flugzeuge sind im Dreieck zwischen Las Vegas, Reno und Fresno abgestürzt. Bringen die Untersuchungen die Wahrheit hinter dem Nevada-Dreieck ans Licht? -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.
