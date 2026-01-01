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Fondue der Liebe

Fondue der Liebe

87 Min.Ab 12
Fabella87 Min.Ab 12
Fabella

Fondue der Liebe

Die junge Käsehändlerin Brie Belanger führt mit Leidenschaft ihren kleinen Laden und träumt davon, beim jährlichen Käsefestival ihrer Stadt endlich den Hauptpreis zu gewinnen. Ihr besonderer Stolz: ein sorgfältig gereifter, geräucherter Gouda, der ihr nicht nur Anerkennung, sondern auch die Chance auf ein Preisgeld von 50.000 Dollar einbringen könnte. Als ein Missgeschick ihre Teilnahme gefährdet, kreuzen sich ihre Wege mit Jack Wolfe, einem einflussreichen Käsekritiker und Food-Blogger. Gemeinsam arbeiten sie daran, Bries Gouda ins beste Licht zu rücken – doch ein mächtiger Konkurrent macht es ihnen schwer. Während Brie und Jack ihrer Leidenschaft für Geschmack und Handwerk folgen, entwickelt sich zwischen ihnen eine zarte Nähe, die sie beide überrascht. Doch der Wettbewerb bleibt hart, und nicht jeder gönnt ihnen den Erfolg.

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
CA, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH