Fondue - Mein lieber Käse
31 Min.Ab 6
31 Min.Ab 6
Fondue - Mein lieber Käse
Die Heimat des Fondues und der Greyerzerkäse. Auf der Suche nach den Ursprüngen und Grundrezepten. - FIGUGEGL und wie es dazu kam. - Von den Anfängen bis zum Springseiltest. Wie das Fondue in den Beutel kommt - Spezialwerkzeuge: Das Caquelon und die Fonduegabel. - Kein Fondue für Schweizer. Die Erfahrungen eines französischen Spitzenkochs. - Das Geheimnis des Adlerfondues. Fondue für Touristen und Einheimische aus der weltberühmten Swiss Chuchi in Zürich. - Wenn sich das bloss nicht scheidet: Fondue für die Truppe und wie das Fondue seinen Weg in die Deutschschweiz fand.
Genre:Spezial, Kochen, Unterhaltung
Produktion:CH, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NZZ TV