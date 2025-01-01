Food Trucks auf der Überholspur: Pulled Pork Sandwiches, Bio Burger und Co.
Sie sind die Trendsetter der Gastro-Szene: Food Trucks. Kompakter, mobiler und schicker als herkömmliche Imbissbuden. Mit frischen Zutaten fahren die Trucks direkt zum Kunden bereiten das Essen vor dessen Augen zu. Mehr als 100 Essens-Mobile touren inzwischen nach diesem Vorbild durch Deutschland. Während große Fast Food-Ketten in der Krise stecken, fahren die Food Trucks auf der Überholspur. Focus TV hat die Pioniere der deutschen Food Truck-Bewegung auf Straßen und Plätzen in Frankfurt und Nürnberg begleitet und hat modernes „Street Food“ in der Berliner „Markthalle Neun“ von einem Restaurant-Kritiker testen lassen. Von Pulled Pork Sandwiches über Bio Burger und Co.
