For Sale - Haus mit Pool und Leiche

92 Min.Ab 12
Planet Movies92 Min.Ab 12
Planet Movies
For Sale - Haus mit Pool und Leiche

Der Immobilienmakler Jack Woodman hält sich nach einem Absturz mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Von der ebenso mysteriösen wie attraktiven Lana erhält er den Auftrag, die Luxusvilla ihres reichen und unberechenbaren Ehemanns zu verkaufen. Was zunächst nach einem lukrativen Deal aussieht, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Millionenspiel.

Genre:
Action, Comedy, Krimi-Drama, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film