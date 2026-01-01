Ford Ranger Plug-in-Hybrid im Härtetest – Offroad-Desaster auf Island?!
26 Min.Ab 12
26 Min.Ab 12
Ford Ranger Plug-in-Hybrid im Härtetest – Offroad-Desaster auf Island?!
Der neue Ford Ranger Plug-in-Hybrid – echtes Arbeitstier oder Elektro-Schrott? Wir haben den PHEV-Ranger dorthin gebracht, wo sich nur echte Offroader wohlfühlen: Nach Island! Lavafelder, Flussdurchfahrten, Geröll – hält der Ford Ranger Hybrid-Antrieb, was Ford verspricht? In diesem Test erfährst du: 🔋 Wie schlägt sich der Ranger PHEV rein elektrisch? 🛠️ Wie gut sind Antrieb & Fahrwerk im Gelände? ⚡ Was taugt der Hybridantrieb auf der Straße & Offroad? 👉 Wie fährt der Ranger Hybrid mit Anhänger im Gelände? 👉 Ford wirbt mit Elektroantrieb & Offroad – wir schauen, ob beides zusammengeht!
Genre:Spezial, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12