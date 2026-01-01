Foster Boy
101 Min.Ab 12
101 Min.Ab 12
Foster Boy
Ein junger Mann, gezeichnet von jahrelangem Missbrauch in Pflegefamilien, fordert Gerechtigkeit – und bringt dabei ein dunkles System ins Wanken. Jamal Randolph klagt gegen eine mächtige Pflegeagentur, die Kinder wie Ware behandelt und Täter schützt. An seiner Seite steht Michael Trainer, ein Anwalt wider Willen, der sich in einem Netz aus Lügen, Macht und verdrängten Wahrheiten wiederfindet. Doch je tiefer sie graben, desto unheimlicher wird die Wahrheit: Hinter den Akten lauert ein System, das sich selbst schützt – und das alles tut, um nicht enttarnt zu werden. Zwischen Gerichtssaal und Gewissensfragen entfaltet sich ein Kampf, der mehr ist als juristisch – er ist seelisch, existenziell und erschütternd.
Genre:Drama, Mystery, Thriller
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH