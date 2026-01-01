Frailty
100 Min.Ab 18
100 Min.Ab 18
Frailty
Nach dem Tod ihrer Mutter leben der 12-jährige Fenton und sein 9-jähriger Bruder Adam bei ihrem liebevollen Vater. Die Harmonie scheint perfekt, bis die Jungen eines Nachts von ihrem Vater aus dem Schlaf gerissen werden. Er verkündet, dass er mit einer himmlischen Mission betraut worden sei und Gott ihn und seine Söhne auserwählt habe. Sie sollen Dämonen, die als ganz normale Männer und Frauen getarnt auf der Erde leben, jagen und zur Strecke bringen.
Genre:Thriller, Horror
Altersfreigabe:
18
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