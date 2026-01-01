Frau ohne Namen | True Crime Doku
47 Min.Ab 16
47 Min.Ab 16
Frau ohne Namen | True Crime Doku
Auf einer Insel in New Brunswick wird ein Skelett entdeckt, und die Ermittler setzen alles daran, das Rätsel um die unbekannte Frau zu lösen. Wer war sie, und wie ist sie gestorben? Die Detektive gehen jeder Spur nach und versuchen, die düsteren Geheimnisse der Insel aufzudecken. Für Verbrecher ist Wasser der perfekte Komplize für das perfekte Verbrechen: Es löscht aus, absorbiert und trägt die Körper fort, verbirgt Waffen und wäscht Beweise weg. Für Ermittler ist Wasser ein gerissener Gegner. Es gesteht nie und zwingt die Ermittler dazu, außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Wahrheit herauszufinden.
Altersfreigabe:
16
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