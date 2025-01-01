Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frau Rettich, die Czerni und ich

92 Min. Ab 6
Iris Berben und Martina Gedeck in einer Komödie über Liebe und Freundschaft: Drei Frauen starten gemeinsam nach Spanien, in das Abenteuer ihres Lebens - Eine ist schwanger und auf dem Weg zu ihrer Hochzeit, die nächste will ihren Liebeskummer hinter sich lassen, und die dritte freut sich aufs Flirten. Gefolgt von zwei Herren, erlebt die Truppe einen unvergesslichen Trip.

Genre:
Romanze, Comedy
Produktion:
DE, 1997
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Bavaria Media GmbH