Freche Biester!
Freche Biester!
An der texanischen Splendona High School scheint Starla Grady alles erreicht zu haben: Sie ist schön, beliebt, Chef‑Cheerleaderin und fest entschlossen, ihre Zukunft als TV‑Moderatorin zu starten. Ihr Leben folgt einem perfekt choreografierten Drehbuch – bis die französische Austauschschülerin Geneviève Le Plouff bei ihr einzieht. Anfangs wirkt Geneviève schüchtern, höflich und harmlos, das genaue Gegenbild zur selbstbewussten Starla. Doch hinter dem charmanten Lächeln verbirgt sich Ehrgeiz. Geschickt beginnt Geneviève, sich in Starlas Umfeld einzunisten und ihr Schritt für Schritt alles streitig zu machen: Freunde, Familie, Einfluss – und schließlich sogar den Freund. Zwischen den beiden Mädchen entfacht ein gnadenloser Machtkampf, in dem Intrigen, Demütigungen und raffinierte Täuschungen zum Alltag gehören. Während Geneviève scheinbar mühelos zur neuen Queen der Schule aufsteigt, wird Starla mit den eigenen Schwächen, Fehlern und dem jähen sozialen Absturz konfrontiert. Als ein folgenschweres Geheimnis ans Licht kommt, kippt das Spiel endgültig. Aus Rivalität wird offener Krieg – und ein spektakuläres Finale entscheidet, wer am Ende wirklich die Kontrolle behält.