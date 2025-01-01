Freche Mädchen
Mila, Hanna und Kati sind beste Freundinnen, bei denen großer Liebeswirbel herrscht. Das Chaos wird komplett, als sich Mila in den jungen Referendar Pit Winter verliebt. Denn genau den sucht sich ihre Mutter als Liebhaber aus. Auch bei Kati und Hanna läuft es nicht gut. Katis Freund macht kurz vor ihrer Geburtstagsparty mit ihr Schluss und Hanna hat Stress mit ihrem Freund, weil sie an einer Castingshow teilnehmen möchte.
