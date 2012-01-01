Fred 3: Camp Fred
81 Min.Ab 12
Fred wollte immer schon das Sommercamp Superior miterleben, doch seine Mutter schickt ihn stattdessen in das fürchterliche Camp Iwannapeepee. Seiner Einbildungskraft folgend glaubt er, dass das Essen in Iwannapeepee vergiftet wird. Vor Ort wird er jedoch eines Besseren belehrt und findet bald neue Freunde. Gemeinsam versuchen sie nun, die jährlichen Sommerspiele zwischen den konkurrierenden Camps zu gewinnen.
Genre:Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
Copyrights:© 2012DERF3,LLC