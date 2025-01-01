Freelancers
93 Min.Ab 16
Freelancers
Malo, der Sohn eines ermordeten Polizisten aus New York, hat nur edle Motive, als er bei der Polizei anheuert. Er schließt sich der Einheit von Vic Sarcone an, für den auch sein Vater schon arbeitete. Aber bald merkt Malo, dass hier ganz andere Regeln herrschen und die Cops um Drogen, Macht und Geld kämpfen. Schließlich entscheidet sich Malo, gegen seine korrupten Kollegen vorzugehen - mit bösen Folgen.
Genre:Action, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
