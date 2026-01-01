Freelancers
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Freelancers
Nachdem Jonas 'Malo' Maldonado (Curtis '50 Cent' Jackson) gerade erfolgreich die Polizeischule abgeschlossen hat, nimmt ihn Captain Joe Sarcone (Robert De Niro) unter seine Fittiche und bestellt ihn in einen exklusiven Club. Sarcone ist der ehemalige Partner und ein alter Freund seines verstorbenen Vaters, der ebenfalls Polizist war. Von ihm erfährt Malo, dass der Club ausschließlich für korrupte Polizisten gegründet wurde und von unterschlagener Beute finanziert wird. Malo wird in den Club aufgenommen und Sarcones rechter Hand, Lieutenant Detective Dennis Lurue (Forest Whitaker), zugeteilt. Doch schon bald merkt er, dass er sich auf ein gefährliches Spiel eingelassen hat.
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
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