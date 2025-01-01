Freeway Killer
84 Min.Ab 18
84 Min.Ab 18
Freeway Killer
Dezember 1979: Es tauchen immer mehr Leichen auf - geschlagen, erwürgt, weggeworfen wie langweilig gewordenes Spielzeug. Eine Zeitung verbreitet, dass ein Serienmörder am Werk ist. Bald bekommt er einen Namen: der 'Freeway Killer'. Noch kennt niemand seinen wirklichen Namen William Boning (Scott Anthony Leet). Und er ist nicht allein. Vernon Butts (Dusty Sorg), Magier und Student des Okkulten, ist sein Partner. Zusammen fahren sie über die endlosen Highways entlang, auf der Suche nach neuen Opfern.
Genre:Krimi-Drama, Biografie
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH