Freiheit – John Newton's Amazing Grace
Im Jahre 1856 flieht der Sklave Samuel Woodward (Cuba Gooding Jr.) gemeinsam mit seiner Familie von einer Plantage in der Nähe von Monroe Richmond, Virginia. Verfolgt von dem berüchtigten Sklavenjäger Plimpton (William Sadler), versuchen sie in den Norden Kanadas zu entkommen. Gejagt wie ein Hund und heimgesucht von den Erinnerungen an das unvorstellbare Leid seiner Vorfahren, wird Samuel gezwungen, sich zwischen Rache und Freiheit zu entscheiden. Ein Jahrhundert zuvor ist der Kapitän eines Sklavenschiffs, John Newton (Bernhard Forcher), mit einer Ladung afrikanischer Sklaven auf dem Weg nach Amerika. An Bord des Schiffs ist Samuels Urgroßvater, dessen Überleben mit dem Schicksal des Kapitäns eng verbunden ist. Die Reise ändert nicht nur Newtons Leben für immer. Nach den Erlebnissen an Bord des Sklavenschiffs erschafft er ein Vermächtnis, dass das Leben von Samuel und Millionen Anderer für Generationen inspirieren wird.