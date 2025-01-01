Fremde Bettgesellen
95 Min.Ab 16
Rock Hudson und Gina Lollobrigida in einer charmanten Komödie: Einst verband sie die große Liebe, nun sind der Geschäftsmann Carter Harrison und seine temperamentvolle Frau Toni geschiedene Leute. Da die Scheidung aber Carters Karriere schadet, schlägt er Toni vor, zumindest auf dem Papier wieder zusammen zu sein. Erlebt ihre Liebe durch das Arrangement doch noch ein Comeback?
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH