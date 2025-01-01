Zum Inhalt springenBarrierefrei
French Connection II

115 Min.Ab 12
Jimmy "Popeye" Doyle arbeitet beim Rauschgiftdezernat in New York. Doch sein aktueller Fall führt ihn nach Marseille, wo er dem mächtigen Drogenboss Alain Charnier und dessen Mafia das Handwerk legen will. Seine französischen Kollegen sind allerdings nicht gerade begeistert von Doyles rustikalem Ermittlungsstil und verweigern dem New Yorker Cop die Zusammenarbeit. Als Doyle daraufhin auf eigene Faust recherchiert, lässt ihn der Drogenbaron entführen und mit Heroin vollpumpen.

Genre:
Action
Produktion:
US, 1975
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH