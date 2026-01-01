Fresh
110 Min.Ab 16
110 Min.Ab 16
Fresh
Der zwölfjährige Fresh geht eigentlich noch zur Schule. Doch nachmittags arbeitet er im Herzen von Harlem als Kurier und billiger Handlanger der örtlichen Drogendealer. Seine Cleverness macht ihn schon bald zum unentbehrlichen Helfer der Gangster. Als Fresh aber erkennt, wie die Drogen seine Schwester zerstören, bekommt er plötzlich Skrupel und will aus der Szene aussteigen. Doch die Dealer wollen Fresh nicht so einfach ziehen lassen ...
Genre:Drama
Produktion:FR, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH