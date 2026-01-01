Freunde fürs Leben
90 Min.Ab 6
90 Min.Ab 6
Freunde fürs Leben
Nach anfänglicher Abneigung schließen die beiden 14-jährigen Jungen Mario und Franco Freundschaft, obwohl sie ziemlich unterschiedlich sind: Mario ist aufgeweckt und offen, der Diplomatensohn Franco ist eher schüchtern und leidet zudem unter dem Tod seiner Mutter. Als Francos Vater ins Ausland abberufen wird, bietet Marios Familie an, Franco für diese Zeit bei sich aufzunehmen. Zuvor kommt es jedoch noch zu einem Schulwettkampf, den Franco überraschend gegen Mario gewinnt.
Genre:Tragikomödie, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 Intenaional