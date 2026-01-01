Freundinnen fürs Leben
Freundinnen fürs Leben
Vier Freundinnen, ein altes Versprechen und eine Reise, die alles verändert: Kate, Liz und Cassie hatten sich einst geschworen, gemeinsam mit ihrer Freundin Anna Europa zu bereisen und das legendäre „Festival of Light“ zu erleben. Doch das Leben kam dazwischen – und Anna kann ihren Traum nicht mehr selbst erfüllen. Mit ihrem letzten Wunsch bringt sie ihre Freundinnen jedoch noch einmal zusammen: Eine Interrail-Reise, die sie quer durch Europa führt – begleitet von Annas Tochter Maddie. Was als nostalgischer Trip beginnt, entwickelt sich schnell zu einem chaotischen Abenteuer voller unerwarteter Hindernisse. Verpasste Züge, verloren geglaubte Dokumente und spontane Begegnungen stellen die Geduld der ungleichen Reisegruppe auf die Probe. Gleichzeitig kommen alte Erinnerungen hoch, unausgesprochene Konflikte brechen auf, und neue Bindungen entstehen. Zwischen Lachen, Streit und bewegenden Momenten lernen die Frauen, was Freundschaft wirklich bedeutet – und dass es nie zu spät ist, Träume wahr werden zu lassen. Eine warmherzige Geschichte über Verlust, Zusammenhalt und den Mut, das Leben wieder zu feiern.