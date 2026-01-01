Friedrichstadt-Palast - Eine Revue entsteht
51 Min.Ab 0
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Friedrichstadt-Palast - Eine Revue entsteht
Eine Bühne von Weltformat, ein Millionenprojekt und ein Traum, der alles kostet: Diese Reportage begleitet die Entstehung der spektakulären Grand Show „BLINDED by DELIGHT“ im Berliner Friedrichstadt-Palast - vom ersten Casting bis zur Premiere. Im Mittelpunkt steht Schlagersänger Julian David, der um seine große Chance kämpft. Zwischen künstlerischem Wagnis, technischen Meisterleistungen und emotionalen Momenten entsteht ein faszinierender Blick hinter die Kulissen.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
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