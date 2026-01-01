Frontera
99 Min.Ab 12
99 Min.Ab 12
Frontera
Im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko wird die Frau des ehemaligen Sheriffs Roy (Ed Harris) während eines Ausrittes erschossen. Miguel (Michael Peña), ein Mexikaner, der versucht illegal in die USA einzuwandern, ist zur falschen Zeit am falschen Ort und wird schnell als vermeintlicher Mörder inhaftiert. Währenddessen versucht der Sheriff im Ruhestand den Fall aufzuklären, denn die bisherigen Ermittlungen der Polizei scheinen nur halbgar und nicht hieb- und stichfest zu sein. Auch die Frau des Angeklagten, Paulina (Eva Longoria), ist von dessen Unschuld überzeugt und will sich mit dem vorschnellen Urteil nicht abfinden. Als sie in die Hände korrupter Schleuserbanden gerät, spitzt sich die Lage zu.
Genre:Drama
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH