Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 2: Bastogne
53 Min.Ab 6
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Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 2: Bastogne
20. Dezember 1944. Im härtesten Winter, den Westeuropa seit einer Generation erlebt hat, starten die Deutschen einen massiven Angriff auf die schwach verteidigte Front der Alliierten in den Ardennen. Ihre Mission: Durchbrechen der Front und Rückeroberung des Hafens von Antwerpen. Die 101. US-Luftlandedivision hat gerade noch Zeit, rund um Bastogne Schützenlöcher auszuheben. So wird der Vormarsch der Wehrmacht aufgehalten, bis eine Woche später Pattons 3. Armee der Belagerung ein Ende bereitet.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Produktion:GB, DE, 2020
Altersfreigabe:
6
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