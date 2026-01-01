Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 5: Iwo Jima

Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 5: Iwo Jima

53 Min.Ab 6
TemporaTV53 Min.Ab 6
TemporaTV

Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 5: Iwo Jima

Auf Iwo Jima stirbt im Februar 1945 ein Viertel aller im Zweiten Weltkrieg gefallenen US-Marinesoldaten, in der gewaltigen Schlacht selbst, jeder dritte Mann – ein Taktikwechsel ist unumgänglich. Im Nachgang werden 27 Ehrenmedaillen verliehen, und das Foto der Marines, die auf dem Berg Suribachi die amerikanische Flagge hissen, erlangt weltweite Berühmtheit. Doch zum Zeitpunkt der Aufnahme stehen ihnen noch 30 Tage intensiver Gefechte bevor.

Genre:
Dokumentation, Geschichte, Krieg, Militär
Produktion:
DE, GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH