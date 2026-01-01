Frozen Ground
102 Min.Ab 16
102 Min.Ab 16
Frozen Ground
John Cusack und Nicolas Cage liefern sich ein Katz- und Mausspiel in den Tiefen Alaskas: Robert Hanson führt ein Leben als unbescholtener Bürger in Anchorage - zumindest macht er das alle um ihn herum glauben. In Wahrheit ist Hanson ein brutaler Serienkiller, der junge Frauen misshandelt, durch die Wildnis jagt und grausam tötet. Der Alaska State Trooper Jack Halcombe lässt sich jedoch nicht so leicht täuschen und findet eine Zeugin, die Hanson entkommen konnte.
Genre:Thriller, Krimi-Drama, Mystery, Biografie
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Square One Entertainment GmbH & Co.KG