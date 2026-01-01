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Frühstück mit einer Unbekannten

Frühstück mit einer Unbekannten

95 Min.Ab 0
Planet Romance95 Min.Ab 0
Planet Romance
Frühstück mit einer Unbekannten

Frühstück mit einer Unbekannten

Laurens (Jan Josef Liefers), akribischer Referent im Finanzministerium, trifft in einem Berliner Café auf Gina, eine offene Hebamme (Julia Jentsch). Auf seinen Wunsch begleitet sie ihn zum G8 Gipfel in Heiligendamm. Dort kommt beim offiziellen Dinner zwischen Gina und der Kanzlerin zu einem Eklat. Gina entlarvt mit direkten Worten politische Heuchelei. Laurens muss sich nun entscheiden…

Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Tiberius Film