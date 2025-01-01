Für die Nachwelt konserviert: Rätselhafte Mumienfunde Classics
Für die Nachwelt konserviert: Rätselhafte Mumienfunde Classics
Mumien sind Zeugen einer Zeit, die vor Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, vergangen ist. Und die Unverwesten haben viel zu erzählen. Denn mit neuesten wissenschaftlichen Methoden, etwa der Computertomografie, lassen sich den Toten zahlreiche Geheimnisse über ihr Leben und Sterben entlocken. Die Focus TV Reportage hat Forscher bei ihrer Arbeit an bislang unbekannten und außergewöhnlich gut erhaltenen Mumien begleitet. (Focus TV Reportage Classics, Erstausstrahlung: 06.12.2010)
