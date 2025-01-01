Für ein paar Dollar mehr
127 Min. Ab 12
Für ein paar Dollar mehr
Die Kopfgeldjäger Monco und Colonel Mortimer sind hinter dem mexikanischen Banditen El Indio her. Da auf den Gangster ein besonders hohes Kopfgeld ausgesetzt ist, beschließen die beiden, gemeinsame Sache zu machen. Monco spielt den Lockvogel und befreit einen Vertrauten Indios aus dem Gefängnis. Doch Indio bleibt misstrauisch: Während er eine Bank in El Paso ausraubt, schickt er Monco zu einem fingierten Überfall nach Santa Cruz ...
Genre:Western
Produktion:DE, 1965
12
